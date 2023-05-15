برلماني ليبي: مجلس النواب يبحث مصير حكومة باشاغا وبعض النواب يريدون إسقاطها

أكد عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني، أن هناك توجه لدى بعض أعضاء مجلس النواب لإسقاط الحكومة الليبية المكلفة برئاسة فتحي باشاغا.

وقال الشيباني، في تصريحات صحفية اليوم الاثنين: ”إن حوالي 60 نائباً يعقدون اليوم جلسة تشاورية في بنغازي، لبحث مصير الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا”.

وأضاف الشيباني: “لم انتخب حكومة باشاغا ولم أشارك فيها ولكن إسقاطها في هذا الوقت بالذات لن يفيد الوطن في شيء ولن يغير من واقع الحال إلى الأفضل هو تغيير وجوه ستعاني نفس المصير والانتقادات وسيستمر الإنقسام وخلط الأوراق غير أن البعض يرى في تغيير السروج راحة لهم دون غيرهم”.

وعقد مجلس النواب الليبي، اليوم الاثنين، جلسته الاعتيادية في بنغازي ومن المقرر أن تستمر إلى غد يوم غداً الثلاثاء.

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