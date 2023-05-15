الطبلقي: البرلمان سيناقش آلية محاسبة الحكومة باشاغا غداً الثلاثاء

الطبلقي: سنحسم آلية محاسبة حكومة باشاغا غداً الثلاثاء

الطبلقي: البرلمان سياقش آلية محاسبة الحكومة باشاغا غداً الثلاثاء

قالت عضو مجلس النواب عائشة الطبلقي، إن جلسة البرلمان غدًا الثلاثاء ستناقش آلية محاسبة رئيس الحكومة المكلفة فتحي باشاغا، وتغييره أمر مطروح.

وأضافت الطبلقي، في تصريحات صحفية:” عقدنا جلسة تشاورية اليوم الإثنين ناقشنا فيها عدة محاور ومنها محاسبة حكومة باشاغا”.

وأكدت أن جلسة غدٍ الثلاثاء ستناقش وضع حكومة باشاغا، وسنحسم آلية محاسبتها.

وعقد مجلس النواب، اليوم الإثنين، جلسته الاعتيادية في بنغازي ومن المنتظر أن تستمر إلى غد الثلاثاء.