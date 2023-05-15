مفتاح: واشنطن والغرب والبعثة لا يريدون إجراء الانتخابات

قال نائب رئيس تحرير موقع بوابة أفريقيا الإخبارية، حسين مفتاح، إن جميع الشعارات التي ترفعها الأطراف الليبية كافة في الوقت الراهن، لا تعكس حقيقة الأوضاع في ليبيا.

وأضاف في تصريح رثده موقع “الوطن”، أن واشنطن والغرب والبعثة لا يريدون إجراء الانتخابات، ويعملون على إطالة أمدها، مؤكدا أن إجراء الانتخابات يعني انتهاء الأجسام المحلية الحالية التي تعمل من أجل البقاء أكبر فترة ممكنة.

وتابع: “المعسكر الذي يدور في فلك الولايات المتحدة يحافظ على الوضع القائم بدعم وتوفير كل السبل من جانب واشنطن، وهو المتمثل في حكومة الدبيبة التي تقدم كل ما يضمن للجانب الأمريكي السيطرة على الأوضاع وضرب مصالح كل منافسي الجانب الأمريكي”.

وشدد على أن التغيير في ليبيا وإجراء الانتخابات لا يحافظ للجانب الأمريكي وبعض الدول الأخرى، على نفس القدر من الاستفادة الحالية، لذلك فهي تعيق التقدم نحو هذه الخطوة.

ووفق مفتاح، فإن المبعوثة الأممية السابقة لليبيا ستيفاني وليامز، والتي عادت لليبيا في وقت سابق بصفة مستشارة أممية، جعلت من المسار الدستوري أولوية لإجراء الانتخابات في حين أنه المسار الأطول الذي يعيق إجراء الانتخابات في ظل تجاهل المسار الأمني والسياسي بما يشمله من جوانب فنية ولوجستية.