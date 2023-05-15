الشركسي: لن تكون هناك انتخابات رئاسية هذا العام وكل مايقال بشأنها للاستهلاك الإعلامي فقط

ليبيا – قال عضو ملتقى الحوار أحمد الشركسي، إنه لن تكون هناك انتخابات رئاسية هذا العام وكل مايقال بشأنها للاستهلاك الإعلامي فقط.

الشركسي وفي تصريحات خاصة “أبعاد”، رأى أن الانتخابات ستجري بداية العام القادم في حال عدل المبعوث الأممي استراتيجيته بشكل واضح وخطته الحالية،مستبعدًا أن تشمل تشكيل لجنة جديدة في حال فشلت لجنة 6+6 في إعداد القوانين الانتخابية.

وأشار إلى أن ما يواجه لجنة (6+6) هو ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية فقط ولا أعتقد أن تصل إلى حل في هذه المشكلة، على حد قوله.