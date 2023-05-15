بحضور الدبيبة والكبير .. شكشك يشارك في افتتاح مؤتمر للموارد المائية

الوطن / متابعات

شارك رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” اليوم الاثنين، في افتتاح أعمال المؤتمر العلمي للموارد المائية والأمن المائي في ليبيا، الذي أقيم بمدرج “رشيد كعبار” في جامعة طرابلس.

وأكد شكشك على دور الموارد المائية وحمايتها، وضرورة دراسة التكلفة الحقيقية للمتر المكعب في ظل ارتفاع معدل الاستهلاك المفرط للمياه.

كما وشدد على ضرورة الأخد بالدراسات السابقة لوضع استراتيجيات المياه، والانطلاق منها كحجر أساس لوضع الاسترتيجية الوطنية للمياه.

وشهد المؤتمر مشاركة حوالي 300 خبير ومهتم بشؤون المياه، كما شهد مشاركة عدد من المنظمات الدولية المعنية بشؤون المياه والأمن المائي.