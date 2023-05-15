هولندا تجدد دعمها الاستقرار في ليبيا وإجراء انتخابات شاملة

أخبار ليبيا 24

جدد نائب وزير الخارجية الهولندي، بول هاوتس، دعم بلاده للسلام والاستقرار في ليبيا، وإجراء انتخابات شاملة، تعبّر عن إرادة الشعب الليبي.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، لنائب الخارجية الهولندية، اليوم الاثنين، في ديوان مجلس الوزراء بطرابلس.

وبحسب بيان الحكومة، عبّر نائب وزير الخارجية الهولندي عن سعادته بافتتاح المقر الجديد للسفارة الهولندية اليوم بطرابلس بعد توسعته.

من جانبه أبدى، الدبيبة، تقديره للعلاقات الثنائية الليبية الهولندية، مشدداً على أهمية تسهيل منح التأشيرات للمواطنين الليبيين، وفقاً لرؤية الحكومة التي تضع خدمة المواطنين أولوية في شتى المجالات.

وأكد، الدبيبة، على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتحفيز الشركات الهولندية للشراكة مع القطاع الخاص الليبي، وتوسيع نشاطها في السوق الليبي.