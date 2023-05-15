مجلس الأمن القومي يشكل غرفة طوارئ لمتابعة تداعيات الهجوم السيبراني على شركة ليبيانا

ليبيا – بحثت غرفة الطوارئ بمجلس الأمن القومي، تداعيات الهجوم السيبراني الذي جرى على إحدى شركات الهاتف المحمول المحلية، بحسب التقارير الأمنية الواردة للمجلس.

وبحسب المكتب الإعلامي لمجلس القومي ،التأمت الغرفة أمس السبت بتعليمات المستشار إبراهيم بوشناف مستشار الأمن القومي بحضور أعضائها وعدد من خبراء الأمن السيبراني.

وتحققت الغرفة من بعض المعلومات الواردة بشأن الموضوع، لافتة إلى أنها بصدد التعامل معها.

وأكدت الغرفة أنها تعمل مع الجهات المختصة على رفع جدار الحماية للشبكة من خلال استراتيجية تضعها مختلف الجهات المعنية بالتعاون مع مجلس الأمن القومي، خصوصا بعد أن طفت هذه المشكلة على السطح.

المجلس أكد أن مسائل التنبؤ بالمخاطر قبل حدوثها وآليات الاستجابة للطوارئ ضمن أولويات المجلس، وأنه يعمل على إعداد تقريره السيبراني بشأن تقييم المخاطر، والتعافي منها، إضافة إلى تحديد أوجه الضعف ومعالجتها على الفور.