“العباني” يناقش اعتماد برنامج حراس الفضيلة الذي تطلقه الهيئة العامة للأوقاف

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عقد رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بحكومة الدبيبة “محمد العباني” اجتماعًا لوضع اللمسات الأخيرة قبل اعتماد برنامج حراس الفضيلة الذي تُطلقه الهيئة.

ويُعنى البرنامج بتوعية أبناء المجتمع، وتحصينهم من كلّ أشكال الإنحراف والرذيلة، كما ويهدف إلى إبراز فضل الإسلام وسماحته وسُمُوّه بالمجتمعات البشرية.

ويقوم البرنامج على عددٍ من الأسسِ والدوافع المهمة، أبرزها:

الدور المنوط بالهيئة العامة للأوقاف، المتمثل في تعزيز القيم الفاضلة، وحماية المجتمع من كلّ ما يمسّ دينَه أو يزعزع أمنه واستقراره.