وزيرة الخارجية الليبية تصل الكويت في زيارة رسمية تستمر ليومين

وصلت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الليبية نجلاء المنقوش والوفد المرافق لها مساء اليوم الاثنين إلى دولة الكويت، في زيارة رسمية لمدة يومين.

وكان في استقبال المنقوش، والوفد المرافق لها وزير خارجية الكويت الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح، والوفد المرافق له.

وكانت المنقوش، قامت اليوم بزيارة إلى سلطنة عمان التقت خلالها وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، وعقدا لقاءً ثنائياً بحثا فيه سبل توثيق الروابط والعلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى المستجدات العربية والإقليمية وتعزيز التعاون بين دولة ليبيا وسلطنة عمان في مختلف المجالات.

كما التقت المنقوش، وزير المكتب السلطاني، الفريق أول سلطان بن محمد النعماني، وتبادلت معه الأحاديث الودية حول عدد من مجالات التعاون بين ليبيا وسلطنة عمان.

وتجري وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، هذه الأيام جولة بالدول العربية قُبيل انعقاد القمة العربية بمدينة جدة، تهدف إلى تنسيق ودعم الجهود والمواقف العربية المشتركة تجاه الملفات والتحديات التي يشهدها المحيط العربي والإقليمي خاصة في السودان بالإضافة إلى حشد الدعم العربي لإجراء الانتخابات الوطنية في ليبيا، والحفاظ على الاجماع العربي الداعم لاستقرار ليبيا.

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