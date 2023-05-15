زهيو: لابد أن يكون اهتمامنا بانتخابات وطنية يشارك فيها الليبيون جميعاً

قال المرشح الرئاسي أسعد زهيو:” انشغل الليبييون جميعًا بسير الانتخابات التركية أمس الـحد، وقبلها انشغل الليبيون بالانتخابات المصرية والأمريكية والفرنسية والتونسية والإيطالية مؤخراً”.

وأضاف زهيو، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن حجم الانقسامات التي تشهده ليبيا مع كل انتخابات في هذه الدول أعظم بكثير من الانقسامات التي تحدثها هذه الانتخابات بين شعوب هذه الدول المعنية بالدرجة الأولى بهذه الاستحقاقات السياسية.

وتابع:” في تصوري أن هذا الانشغال الكبير والانقسامات الحادة التي تخلفها هذه الانتخابات على الوضع في ليبيا مراده لضياع السيادة الوطنية وفقدان الإرادة التي نحن بحاجة لتعزيزها، وحجم الارتباطات الخارجية التي تفرض وجودها على مجريات الأوضاع في بلدنا”.

واستطرد:” لا شك أن مثل هذه الانتخابات وبالنظر لما سبق ذكره، لها تأثيراتها على الأوضاع في بلادنا، ولكن ما أمله أن لا يتحول بعضنا تركي أكثر من الأتراك ومصري أكثر من المصريين وأمريكي أكثر من الأمريكان، ولنحاول جمع شتاتنا وتضميد جراحاتنا”.

واختتم زهيو، قائلاً:” أننا نتطلع لليوم الذي يشعر فيه الجميع بحجم المسؤولية وأن يكون اهتمامنا بانتخابات وطنية يشارك فيها الليبيون جميعاً، بشكل حضاري إسوة بغيرنا من بلدان العالم الذي نراقب”.