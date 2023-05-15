مُحارب يروي لوكالتنا كيف حوّل داعش ساحات ليبيا ومساجدها منابر لنشر الفتنة والتطرف

أخبار ليبيا 24 – خـاص

قصةٌ جديدة من قصص الإرهاب في ليبيا، يرويها لنا المُحارب.. ياسين صلاح المسماري، الذي التحق بصفوف القتال إلى جانب الجيش الوطني، في حربه ضد الإرهاب.

يبتدأ المحارب التعريف بنفسه قائلاً: أنا ياسين صلاح المسماري، التحقتُ بالجيش الوطني في بداية شهر مايو وتحديدًا في السابع من مايو عام 2014، وذلك عن طريق الشهيد البطل فتحي ميلود.

يواصل الحديث.. إن ما دفعني للقتال والانضمام إلى الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، هي أعمال العنف والإرهاب التي سادتْ المدن الليبيةن واستفحال العناصر الإرهابية وسيطرتها على الأوضاع، حيثُ مارست عناصر داعش أبشع الجرائم، وأكثرها دناسةً.. حيثُ حولت المساجد والباحات إلى منابر لنشر الأفكار المتطرفة والفتنة، والدعاية إلى اعتناق فكرهم الإرهابي، ناهيك عن عمليات التقل والتهجيّر، والذبح والتصفيات واسعة النطاق التي طالت العناصر الأمنية، والشخصيات العسكرية الباررزة، وكل من يشكل لهم مصدر قلق أو يعارض أفكارهم الإرهابية، لذا ..وحتمت علينا هذه الظروف الخروج ووضع حدٍ لهذه العناصر التكفيرية.

ويقصُ ياسين لوكالتنا آلية تجمّع عناصر الجيش الوطني، وبدء أولى عملياتهم قائلاً: في البداية، بدأنا التجمّع في معسكر الدفاع الجوي؛ استعدادًا للانطلاق إلى منطقة الرجمة – أو معسكر الرجمة، وكنا آنذاك عبارةعن حوالي 50 شخصًا منا مدنيون وعسكريون وضباط وعناصر أمن.

يُكمل الحديث.. في اليوم السابع من شهر مايو لعام 2014.. تجمّعنا بالقرب من محطات البنزين الواقعة في منطقة وتر، ومن ثمّ توجهنا نحو بوابة الـ200، ومن بوابة الـ200 وصلنا إلى المخيلي، ومن المخيلي انطلقنا صوب معسكر الرجمة، وكان رتلنا مكون من عدد بسيط من السيارات والجنود.. وكان برفقتنا عناصر الدفاع الجوي وقيادة منطقة طبرق العسكرية.. فضلاً عن العسكريين والجنود الأشاوس.

وبالحديث عن أولى المعارك والتجهيزات التي صاحبتها، يتحدث ياسين لوكالة أخبار ليبيا 24 بالقول..لقد بدأت أولى المعارك بتاريخ الـ16 مايو 2014،ى الذي صادف يوم الجمعة، وسُميت بجمعة الكرامة..

يواصل الحديث.. وحول آليات التجهيز، تم التنسيق بين الصاعقة والقيادة العامة، وعلى الرغم من قلة اعدادنا، وعدتنا وشحّ الذخائر ونقص الأسلحة والتموين، إلا أننا تحلينا بعزيمة منقطعة النظير، وكان هدفنا واحدٌ ومشترك، آلا وهو القضاء على العناصر الإرهابية، مهما كلف الثمن.

يُكمل حديثهُ.. وبالفعل جمّعنا قوتنا والتحمتْ جهودنا وانطلقنا صوب معسكر راف الله السحاتي… وخضنا هناك معارك شرسة، استمرت عدةَ أيامٍ متواصلة،

وبعد كرّ وفر ومعارك طاحنة وغاراتٍ جوية، تمكنتْ قوات الجيش الوطني والوحدات المساندة له وسرايا الإسناد من السيطرة على مقر كتيبة راف الله السحاتي ومصنع الأعلاف والمصرف التجاري الهواري، كما شهدتْ المعارك ، مشاركة العنصر النسائي برتبة نقيب تابعة لمركز تدريب الحرية ودخلت المحور الغربي مع رفاقها وزملائها بالمؤسسة العسكرية..

يواصل الحديث لوكالتنا.. نحن نعتزّ بأننا وفي اول الاشتباكات كنا نحن من أطلقنا أول رصاصة دوشكا.. أطلقها المحارب البطل وليد الزّني من صفوف الجيش الوطني، وبفضل جنود الوطن البواسل، وعزمهم وعزيمتهم وشجاعتهم وتكاتفهم، تمكنّا من فرض السيطرة على المنطقة، ودحرنا العدو، ولقناهُ درسًا لم ولن ينساه، وهزمناه شر هزيمة.

كان هذا الجزء الأول من قصة المحارب المغوار ياسين، ولستكمال بقية الحكاية، ومعرفة تفاصيل إصابته، وما هي الآساليب الدنيئة التي انتهجتها عناصر داعش الغرهابية، تابعونا في الجزء الثاني من القصة.