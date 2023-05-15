“اللافي” يستقبل نائب وزير خارجية مملكة هولندا.

الوطن|متابعة

استقبل النائب بالمجلس الرئاسي السيد “عبد الله اللافي”، نائب وزير خارجية مملكة هولندا، “بول هاوتس”؛ لبحث تطورات المسار السياسي في ليبيا، وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأثنى اللافي على خطوة مملكة هولندا بإعادة افتتاح سفارتها في ليبيا، مُشيدًا على دورها في دعم مشروع المصالحة الوطنية، باعتبارها عضوًا في مجموعة العمل المعنية بالقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان المنبثقة عن مؤتمر برلين.

ومن جهته، عبّر نائب وزير الخارجية الهولندي، عن ثقة بلاده في دور المجلس الرئاسي في الوصول لاستقرار ليبيا.