النويري: قررنا عقد جلسات مجلس النواب أسبوعياً دون الحاجة لدعوة انعقاد

أصدر النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري قراراً يقضي بأن تكون جلسات البرلمان يومي الإثنين والثلاثاء من كل أسبوع، دون الحاجة لدعوة من الرئيس أو هيئة الرئاسة، مؤكداً أن المجلس مستمر في عقد جلساته طبقاً للقانون.

النويري وعبر كتاب أصدره بصفته النائب الأول للمستشار صالح، أوضح أن القرار يأتي تنفيذاً لأحكام القانون لسنة 2014 بشأن اعتماد النظام الداخلي للمجلس النواب، حيث ينص على أن يعقد المجلس جلستين عامتين كل أسبوع، فيما تُخصص بقية أيام الأسبوع لجلسات اللجان الدائمة والمؤقتة، كما يجوز للمجلس أن يعقد أكثر من جلستين في الأسبوع بدعوة من مكتب الرئاسة.