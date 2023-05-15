مجلس النواب يصدر قانونا جديدا للحد من الجرائم الاقتصادية

أصدر مجلس النواب الليبي، استنادا على عدد من الفصول القانونية والدستورية، القانون رقم 13 لسنة 2023 بشأن إضافةحكم للقانون رقم2 لسنة 1979، بشأن الجرائم الاقتصادية.

وتضمن القانون الجديد، عقوبة بالسجن لكل موظف عام يصدر بحقه قرار نقل أو إنهاء ندبه أوإقالته ويرفض التنفيذ بعد إخطاره أوعلمه به، وتكون العقوبة السجن مدة لاتقل عن عشر سنوات إذا كان الموظف يشغل وظيفة من وظائف الإدارة العليا.

وأعلن مجلس أن القانون يكون ساريا بمجرّد إصداره، ونشره بالجريدة الرسمية ويلغى كل ما خالف أحكامه.

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