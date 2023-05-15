الداخلية تعلن القبض على متهم مطلوب في عدة وقائع .. تفاصيل

أعلنت وزارة الداخلية، عن تمكن الاجهزة الامنية في مديرية أمن تاجوراء من القاء القبض على متهم مطلوب في عدة وقائع وذلك عقب سرقة سيارة أحد المواطنين بقوة السلاح .

وبعد ورود بلاغ من مركز شرطة الحي الصناعي بمديرية أمن طرابلس مفاده سرقة مركبة آلية نوع كيا اوبتيما من أحد المواطنين بقوة السلاح من قبل مجهول ومن ضمن المسروقات بطاقة مصرفية ورقمها السري وتم استخدامها في أحد الأسواق بمنطقة تاجوراء.

ومن خلال البحث والتحري من قبل أعضاء مكتب البحث الجنائي تاجوراء تم كشف هوية المتهم ويدعى “ع.ح.م.ا” وتم ضبطه؛ وجلبه إلى مقر المكتب وبالاستدلال معه اعترف بالواقعة ، كما اعترف بأنه قد وضع المركبة بأحد ورش الصيانة بعد ان شكل بها حادث سير وتم استرجاع المركبة ؛؛؛؛ كما تبين أيضاً بأنه مطلوب في عدة وقائع اخرى وهي

▪️واقعة السطو المسلح المقيدة ضد مجهول بمركز شرطة وادي الربيع حيث قام باعتراض سبيل المشتكي المدعو (ي.ح.ا) واستولى منه بالقوة مبلغ مالي وقدره 12200دينار

▪️واقعة السرقة بالاكراه المشتكي(ح.ع.ع) والمقيدة بمركز شرطة تاجوراء

▪️واقعة السرقة بالاكراه والمشتكي فيها (م.س.ا) بدائرة مركز شرطة تاجوراء

▪️واقعة سرقة رؤوس من الغنم المشتكي فيها (ر.م.ا) بدائرة مركز شرطة تاجوراء

▪️واقعة الايذاء البسيط والسب والتهديد المشتكي فيها (ا.م.و) بدائرة مركز شرطة تاجوراء

▪️واقعة السب والتهديد بالسلاح الناري المشتكي فيها (س.م.ب) بدائرة مركز شرطة تاجوراء

▪️واقعة مقاومة الموظف العمومي المقيدة بدائرة مركز شرطة تاجوراء

واتخذت الاجراءات القانونية حياله وإحالته الى مركز شرطة تاجوراء لاستكمال إحالته الى النيابة العامة.