ضبط سيارة هونداي شكلت حادث سير ولاذت بالفرار في طرابلس

أعلنت مديرية أمن طرابلس، الاثنين عن تمكن الاستيقافات الأمنية لشرطة النجدة من ضبط سيارة شكلت حادث سير ولاذت بالفرار .

وتمكن أعضاء القسم (الدورية ن23 الفرقة د) بالتمركز الأمني بجزيرة المدار من ضبط (هونداي أزيرا- اللون أصفر/ركوبة) و بعد التأكد من رقم اللوحة المتبت على المركبة بمنظومة المواصلات الخاص بغرفة السيطرة إتضح بأن المركبة مطلوبة لدى وحدة مرور سوق الجمعة بتاريخ 2023/01/28 حيث أنها شكلت حادث سير ولاذت بالفرار .

وأفادت مديرية أمن طرابلس، أنه تم تسليم المركبة و السائق إلى وحدة مرور سوق الجمعة.