عائلة السنوسي تستغيث بالقبائل الليبية للكشف عن مصيره

دعت عائلة مدير الاستخبارات العسكرية بالنظام السابق، اللواء عبدالله السنوسي القبائل الليبية للمطالبة بالكشف عن مصير السنوسي والإفراج الفوري عنه وذلك عقب تكرار تغييبه عن جلسات محاكمته.

وجاء في بيان عائلة السنوسي : “نطالب بالكشف عن مصير والدنا المُغيب عن جلسات محاكمته وإطلاق سراحه لبراءته من كل التهم المنسوبة إليه بالإضافة لوضعه الصحي الحرج”.

وقال البيان :”لن نسمح بأن يستمر عبدالله السنوسي شماعة للكثيرين لتبرير جرائهم وأخطائهم وفشلهم وإلصاق التهم له أو جعله ورقة لمكاسب سياسية محلية كانت أو دولية”.

وأضاف البيان :”قضية والدنا لم تكن بقاء وتشبت بالسلطة وإنما قضية حق وعدل في وجه ظلم واغتصاب واستعمار وخير دليل ما نعيشه اليوم من فقدان للسيادة وضياع للحقوق وتشويه للهوية”.

وتابع البيان :”لا نريد بخروج والدنا لا سلطة ولا جاه.. نريد فقط مصالحة حقيقية وطنية تُبنى على أسس متينة تحقن دماء أبناء الوطن”.