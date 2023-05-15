وكالة ايطالية : فاغنر تنقل 7 طائرات مقاتلة موجودة في ليبيا

أفادت تقرير لوكالة نوفا الإيطالية، أن مجموعة فاغنر الروسية نقلت سبع طائرات مقاتلة موجودة في ليبيا و السودان إلى إفريقيا الوسطى.

وأشار التقرير الى أنه تم نقل هذه الطائرات بواسطة طائرة روسية كبيرة من طراز أنتونوف، قامت برحلات مكوكية بين الدول الثلاث.

وذكر التقرير الى أن الطائرات السبع هبطت في مطار “بانغي مبوكو” الدولي، قادمة من مدينة بنغازي يوم السبت الماضي.

وبحسب التقرير فأن قادة فاغنر في إفريقيا الوسطى كانوا قد أبلغوا رئيس الدولة ورئيس أركانه، الشهر الماضي نيتهم نقل جميع طائراتهم المقاتلة من بنغازي إلى بانغي.