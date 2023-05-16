3 نواب يشاركون في أعمال الدورة التشريعية السادسة للبرلمان الأفريقي

الوطن|رصد

افتتحت أعمال الجلسة العادية الثانية من الدورة التشريعية السادسة للبرلمان الإفريقي المنعقدة في مدينة ميدراند بجنوب افريقيا ، تحت عنوان الاتحاد الإفريقي لعام 2023 ” التسريع في تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA) “.

وأكد رئيس الاتحاد الإفريقي ” ماكي سال” خلال كلمته التي القاها على دعم الاتحاد للبرلمان كجهاز تشريعي للاتحاد، حيث القى رئيس البرلمان الإفريقي ” فورتيون شارومبيرا ” بعد ذلك كلمته خلال الافتتاح.

وشهدت الجلسة بمشاركة أعضاء مجلس النواب الأعضاء الدائمين في البرلمان الإفريقي” يوسف الفاخري ، سالم قنان ، صالح قلمة ” أداء اليمين القانونية للأعضاء الجدد في البرلمان الإفريقي.

الجدير بالذكر أن الجلسة العادية الثانية من الدورة التشريعية السادسة تستمر من 15 مايو إلى 2 يونيو 2023″.