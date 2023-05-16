العرفي: من الأصح أن يتم استدعاء حكومة باشاغا لمسائلتها ومن ثم تقرير مصيرها

أخبار ليبيا 24

قال عضو مجلس النواب، عبدالمنعم العرفي، إن جلسة الأثنين لم يتم الإعلان عنها، وجاءت الجلسة لمجموعة لم تتجاوز اصابع اليد الواحدة.

وأوضح العرفي في تصريح لـ أخبار ليبيا 24، اليوم الثلاثاء، إن الغرض من الجلسة الضغط على رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب، فتحي باشاغا.

وقال العرفي معلقا على حكومة باشاغا: “فالحقيقة لا يمتلك شيء، لا المال ولا حتى المقار أو المؤسسات التي فعلاً تستطيع الحكومة ادارة عملها منها وهي فعلياً موجودة فالعاصمة طرابلس، والرجل لم يستطع السيطرة على شيء ، وحتى مصرف المركزي لم يمول هذه الحكومة”.

وأضاف العرفي، أن إقالة رئيس الحكومة بدون استدعائه وبدون مثوله أمام مجلس النواب لمعرفة العراقيل والعقبات التي تواجه الحكومة، وأيضا لمسائلتها أذا كانت هناك أموال صرفت، وأين صرفت واوجه الإنفاق وما إلى ذلك، لافتاً أن مجلس النواب يفتقد الإذرع الرقابية “ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة “، ومن المفترض أن مجلس النواب يحاسب الحكومة من خلال التقارير الرقابية الشهرية أو السنوية، والحكومة لم تفعل شيء.

وأشار العرفي إلى أن الأصح والأصلح أن يتم استدعاء الحكومة أمام مجلس النواب ومواجهتها، ومن ثم يتم تقرير مصيرها وهذا المتبع، لافتا إلى أن جلسة اليوم الثلاثاء ستكون كجلسة الاثنين لن تكون هناك أي نتائج.