مستشفى المرج التعليمي يطلق دورة تدريبية تستهدف طب كلى الأطفال

الوطن | رصد

اطلقت مستشفى المرج التعليمي برنامج التدريب لمنهج أمراض الكلى التي تصيب الأطفال وذلك في إطار البرامج المتبعة لتدريب الأطباءالمنخرطين في نظم الزمالة الليبية لطب الأطفال.

ويستهدف البرنامج تسع طبيبات لمدة ثلاثة أشهر وتحت إشراف عدد من الأطباء

ويأتي هذا التدريب ضمن برامج التدريب التي يقدمها مجلس التخصصات الطبية لأول مرة بشكل معتمد في مستشفى المرج التعليمي وذلكضمن الاستراتيجية التي وضعتها وزارة الصحة لإصلاح النظام الصحي من خلال تحقيق الأهداف طويلة المدى لتقديم خدمات صحيةمتطورة تساهم في رفع كفاءة جميع العناصر الطبية والطبية المساعدة عن طريق تطبيق برامج تدريبية متخصصة في الداخل والخارج.