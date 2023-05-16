وزارة العمل تبحث استعداد الوزارة للمشاركة في مؤتمر العمل العربي

الوطن|متابعة

عقد وكيل وزارة العمل والتأهيل ناصر العقيلي، اجتماعاً مع مدير إدارة التعاون الدولي بالوزارة، ومدير عام معهد الثقافة العمالية؛ من أجل مناقشة استعداد الوزارة للمشاركة في أعمال الدورة (49) لمؤتمر العمل العربي المزمع عقده خلال الفترة من 22 إلى 29 الشهر الحالي.

وعرضوا خلال الاجتماع البند الثامن من بنود جدول أعمال المؤتمر الذي يتضمن إصدار أداة معيارية للأنماط الجديدة للعمل، ومشروع تعديل الاتفاقية رقم (9) لسنة 1977، بشأن التوجيه والتدريب المهني.

وتوصل العقيلي مع المجتمعين إلى إعداد ورقة عمل في هذا الشأن ليتم عرضها في أعمال مؤتمر العمل العربي.