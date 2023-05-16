نائب الخارجية الهولندية يُشيد لـ”اللافي” بجهود “الرئاسي” في إنجاح مشروع المصالحة الوطنية

استقبل النائب بالمجلس الرئاسي “عبد الله اللافي”” أمس الإثنين، نائب وزير خارجية مملكة هولندا، “بول هاوتس” بحضور السفير الهولندي المعتمد لدى ليبيا “دولف هوخيوونيخ” لبحث تطورات المسار السياسي في ليبيا، وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

ووفق بيان صادر عن المجلس الرئاسي عبر صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك”، أشاد “اللافي” بدور هولندا في دعم استقرار ليبيا من خلال دعم مشروع المصالحة الوطنية، باعتبارها عضوا في مجموعة العمل المعنية بالقانون الانساني الدولي وحقوق الانسان المنبثقة عن مؤتمر برلين ومشيراً كذلك إلى أهمية التوافق بين جميع أطراف العملية السياسية للعبور إلى مرحلة الاستقرار.

كما أثنى على خطوة مملكة هولندا بإعادة افتتاح سفارتها في ليبيا.

ومن جانبه، أشاد نائب وزير الخارجية الهولندي، بجهود المجلس الرئاسي في انجاح مشروع المصالحة الوطنية وعمله مع جميع أطراف العملية السياسية، لانجاز الاستحقاقات الانتخابية التي يتطلع إليها الشعب الليبي، وتوفير عوامل نجاحها والقبول بنتائجها من جميع الأطراف. معبراً عن ثقة بلاده في دور المجلس الرئاسي في الوصول لاستقرار ليبيا.