مركز “بنغازي الطبي” يعلن فض النزاع مع صندوق الضمان الاجتماعي

الوطن | رصد

أعلن مركز ” بنغازي الطبي ” فض النزاع القائم مع صندوق الضمان الاجتماعي بعد الاشعار الاخير بالحجز على رواتب الموظفين لوجود مديونية سابقة

المركز وفي بيان نشره عبر صفحته الرسمية ” فيس بوك” أضاف انه تم استلام اخطار وارد من صندوق الضمان الاجتماعي الفرع الشرقي قبل عامين في 5 / 12/ 2021 يطالب بسداد مديونية متراكمة زادة عن 8 ملاين دينار عن الفتره الواقعة ما بين عام 2012-2020.

وبين المركز خلال البيان أنه تم تدارك الامر لمنع الحجز على مرتب العاملين, مشيرا إلى أنه تم تكليف لجنة مستعجلة وايضا الاسشلرة بأصحاب الخبرة في الشؤؤون الضمانية لمراجعة واحتساب الاستقطاعات الضمانية لمعرفة اسباب تراكم المديوينة الواردة.

الجدير بالذكر أن صندوق الضمان الاجتماعي حجز في سنة 2019 تم على مرتب شهر اكتوبر لموظفي مركز بنغازي الطبي.

وأكد البيان أنه بعد الرجوع إلى كافة المستندات المتعلقة بالاستقطاعات خلال الفترة المذكورة تبين أن عدد الاخطارات والانذارات باختلاف مدتها بلغت 11 اخطار, و 4 إنذارات, و 3 حجزات.

وفي السياق ذاته ذكر المركز بأنه تمت تسوية النزاع بخروجه بمديونية من الضمان لصالح “المركز لا عليه “.