المنصوري: مجلسا النواب والدولة لا يريدان إجراء الانتخابات

قال عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، ضو المنصوري:” لا نتوقع إجراء الانتخابات هذا العام، فلجنة 6+6 تؤجل النقاش في النقاط الخلافية لإطالة عُمر الأزمة.

وأكد المنصوري، في تصريحات صحفية، أن النواب والدولة يسعيان للتمديد ولا يريدان الانتخابات؛ وتمسّكهما بالتعديل الدستوري الــ 13 سينسف أيّ محاولة نحو الاستحقاق الانتخابي.

ولفت إلى أن القاعدة الدستورية المعتمدة من قبل المجلسيْن لا تسمح بإمكانية إجراء انتخابات برلمانية دون الرئاسية.

وأشار إلى أن المبعوث الأممي عبدالله باتيلي يقوم بدور الوساطة ولا يمكنه فرض أيّ حلول على المشهد السياسي ولا توجد نوايا حقيقية لإجراء الانتخابات.