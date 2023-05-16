شرطة الكويفية تضبط عصابة ملثمة تمتهن سرقة محال بيع الهواتف المحمولة 

الوطن| رصد

تمكن العاملون في “مركز شرطة الكويفية” من ضبط تشكيل عصابي مُلثم يمتهن سرقة محال بيع الهواتف المحمولة بمنطقة الكويفية.

وقال المركز في بيان له، إنه إستجابةً لشكوى مواطن تقدم بها إلى مركز شرطة الكويفية ضد أشخاص مجهولي الهوية كونهم قامو بسرقة محله بالكامل الذي يختص ببيع الهواتف المحمولة ومُلحقاتها وتقدر المسروقات بمبلغ وقدر 18.000 ألف دينار ليبي وباقات من كروت الدفع المُسبق.

وأصدر رئيس المركز اللواء محمد امراجع الدرسي تعليماته بالبحث والتحري وضبط المطلوبين وتم إنتقال أعضاء التحريات بإمرة رئيس الوحدة عبد السلام ميما البرغثي وبرفقتهم مأمور الضبط القضائي لمُعاينة مكان الواقعة حيث تم مشاهدة باب المحل وقد تعرض للإتلاف وتم مراجعة كاميرات المراقبة بالمكان وتم مشاهدة أشخاص ملثمين وهم يقومون بعملية السرقة وتم تتبع كاميرات المراقبة بالمكان وتم الإشتباه بأربعة أشخاص يتجولون بالمنطقة مُنذ مدة ويدخلون محال بيع الهواتف المحمولة للسؤال عن أسعار الهواتف وبعض الكماليات حيث تم ضبطهم وبحوزتهم بعض البضائع المسروقة ومبلغ مالي وتم الإنتقال بهم إلى المركز.

وبالإستدلال معهم تبين أن الأول يُدعى ح.س.ف ليبي الجنسية والثاني أ.ع.م ليبي الجنسية والثالث يُدعى أ.س.ف مصري الجنسية والرابع أ.س.م مصري الجنسية وإعترفوا بسرقتهم لمحل الشاكي وكما إعترفوا بسرقة عدة محال تجارية بالمنطقة وأُتخذت كافة الإجراءات القانونية حيالهم وتم إحالتهم إلى النيابة العامة.