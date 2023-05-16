ثقافة الدبيبة و “مكافحة الإرهاب” يوقعان اتفاقية تعاون في مجال مكافحة التطرف الفكري

وقعت وزارة الثقافة والتنمية المعرفية في حكومة الوحدة المؤقتة ” مبروكة توغي” أمس الاثنين مع آمر قوة مكافحة الإرهاب اللواء ” محمد الزين ” اتفاقية تعاون في مجال التوعية والتثقيف لمنع ومكافحة الإرهاب والتطرف الفكري.

وبحسب بيان للوزارة عبر صفحتها على موقع “فيسبوك” تهدف الاتفاقية – التي تم التوقيع عليها بديوان وزارة الثقافة في طرابلس – إلى التعاون المشترك في التوعية والتثقيف ونشر ثقافة التسامح وبناء الوعي الثقافي بين افراد المجتمع وتعزيز العمل المشترك بما يخدم جهود مكافحة التطرف والإرهاب في ليبيا.

وأضاف البيان أن الاتفاقية تنص على إقامة فعاليات توعوية وثقافية مشتركة للتحدث عن مكافحة الإرهاب والتوعية بالمخاطر الناجمة عنها وتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والوسائل الفاعلة في نشر الوعي الثقافي والمجتمعي ضمد الأفكار المتطرفة، وذلك من أجل الرفع من مستوى المجتمع والنهوض به.

ويسعى الجانبان من خلال هذه الاتفاقية إلى تعزيز مشاركة المؤسسات العامة في ترسيخ مبادئ الحوار والتسامح وثقافة مكافحة التطرف الفكري في البلاد.