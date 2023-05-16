الدبيبة يبحث تعزيز التعاون الاقتصادي مع نائب وزير الخارجية الهولندي

الوطن| رصد

استقبل رئيس الحكومة المنتهية “عبدالحميد الدبيبة” نائب وزير الخارجية الهولندي بول هاوتس، في ديوان مجلس الوزراء بطرابلس.

وجدّد “هاوتس” خلال اللقاء تأكيد موقف هولندا الداعم للسلام والاستقرار في ليبيا، وإجراء انتخابات شاملة، تعبّر عن إرادة الشعب الليبي.

وعبّر هاوتس عن سعادته بافتتاح المقر الجديد للسفارة الهولندية اليوم بطرابلس بعد توسعته.

من جهته أبدى “الدبيبة” تقديره للعلاقات الثنائية الليبية الهولندية، مشددا على أهمية تسهيل منح التأشيرات للمواطنين الليبين، وفقا لرؤية الحكومة التي تضع خدمة المواطنين أولوية في شتى المجالات.

وأكد الدبيبة على، أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتحفيز الشركات الهولندية للشراكة مع القطاع الخاص الليبي، وتوسيع نشاطها في السوق الليبي.