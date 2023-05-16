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الدبيبة يبحث تعزيز التعاون الاقتصادي مع نائب وزير الخارجية الهولندي

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

استقبل رئيس الحكومة المنتهية عبدالحميد الدبيبةنائب وزير الخارجية الهولندي بول هاوتس، في ديوان مجلس الوزراء بطرابلس.

وجدّدهاوتسخلال اللقاء تأكيد موقف هولندا الداعم للسلام والاستقرار في ليبيا، وإجراء انتخابات شاملة، تعبّر عن إرادة الشعب الليبي.

وعبّر هاوتس عن سعادته بافتتاح المقر الجديد للسفارة الهولندية اليوم بطرابلس بعد توسعته.

من جهته أبدى الدبيبةتقديره للعلاقات الثنائية الليبية الهولندية، مشددا على أهمية تسهيل منح التأشيرات للمواطنين الليبين، وفقا لرؤية الحكومة التي تضع خدمة المواطنين أولوية في شتى المجالات.

وأكد الدبيبة على، أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتحفيز الشركات الهولندية للشراكة مع القطاع الخاص الليبي، وتوسيع نشاطها في السوق الليبي.

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الوطن الليبية

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