3 نواب يشاركون في الدورة التشريعية السادسة للبرلمان الأفريقي

شارك أعضاء مجلس النواب الأعضاء الدائمين في البرلمان الأفريقي يوسف الفاخري، وسالم قنان، وصالح قلمة، في افتتاح أعمال الجلسة العادية الثانية من الدورة التشريعية السادسة للبرلمان الأفريقي المنعقدة في مدينة ميدراند بجنوب أفريقيا.

وبحسب بيان مجلس النواب، فإن دورة البرلمان الأفريقي كانت تحت عنوان “الاتحاد الإفريقي لعام 2023 ” التسريع في تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)”.

والقى رئيس الاتحاد الأفريقي ضيف شرف الدورة كلمة أكد فيها دعم الاتحاد للبرلمان كجهاز تشريعي للاتحاد تلتها كلمة لرئيس البرلمان الأفريقي وكذلك شهدت الجلسة أداء اليمين القانونية للأعضاء الجدد في البرلمان الأفريقي .

الجدير بالذكر، أن الجلسة العادية الثانية من الدورة التشريعية السادسة تستمر من 15 مايو إلى 02 يونيو 2023 .