القطراني يصدر قرار بضم 137 مشروع لجهاز تنمية المشاريع الزراعية والحيوانية

أصدر نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنة المؤقتة ووزير الزراعة والثروة الحيوانية المُكلف” حسين القطراني ” القرار رقم (434) لسنة 2023م، بشأن ضم المشاريع الزراعية والحيوانية إلى جهاز تنمية واستثمار المشاريع الزراعية والحيوانية.

وبحسب بيان صادر عن الوزارة عبر صفحتها الرسمية على موقع “فيسبوك”، نصت المادة الأولى من القرار على ضم جميع المشاريع والمحطات والمحميات الزراعية والحيوانية وبكافة أصولها ومنقولاتها والعاملين بها إلى جهاز تنمية واستثمار المشاريع الزراعية والحيوانية.

وألزمت المادة الثانية الجهات المختصة العمل بهذا القرار وتنفيذه من تاريخ صدوره.

وأضافت الوزارة أن هذا القرار يأتي في إطار الجهود المستمرة لتطوير القطاع الزراعي والحيواني في البلاد، وتعزيز قدراته ورفع كفاءته، وتحقيق التنمية المستدامة.

ووفقا للوزارة، يهدف القرار إلى تحسين جودة الإنتاج وتوفير فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، كما يسعى إلى تحسين إدارة هذه المشاريع وتطويرها بشكل فعال واستثماري، وذلك بالتعاون مع جهاز تنمية واستثمار المشاريع الزراعية والحيوانية.

واعتبرت الوزارة هذه الخطوة جزءًا من جهود الوزارة المستمرة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستثمار في القطاع الزراعي والحيواني، وتحقيق الاكتفاء الذاتي للمنتجات الزراعية والحيوانية في البلاد.