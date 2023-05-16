بالصور… حالة الطقس ودرجات الحرارة في ليبيا (الثلاثاء 16 مايو 2023)

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الثلاثاء 16 مايو 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، اعتدال في درجات الحرارة على معظم البلاد، وتسجل ارتفاع على مناطق الغرب بداية من يوم الخميس.

راس اجدير حتى سرت -سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط مساء اليوم على بعض المناطق، تتحول من مساء الخميس إلى شرقية فجنوبية شرقية نشطة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (22-25)مْ على اغلب المناطق، وتسجل ارتفاع من يوم الخميس.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر احيانا هذا اليوم على الجبل الأخضر.

الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة احيانا.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (20-25)مْ على أغلب المناطق.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تتحول مساء الغد إلى شرقية فجنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (28-30)مْ وتسجل ارتفاع من يوم الخميس.

الواحات- السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (33-35)مْ, تصل اليوم إلى (40)مْ على الكفرة، وتسجل تراجع يوم الغد.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة (19:59)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:06).