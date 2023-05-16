الدبيبة يدعو الشركات الهولندية لتوسيع نشاطها في السوق الليبي

أخبار ليبيا 24

شدد رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، في لقائه يوم الإثنين مع نائب وزير خارجية هولندا، بول هاوتس، على أهمية تسهيل منح التأشيرات للمواطنين الليبيين، وفقًا لرؤية الحكومة التي تضع خدمة المواطنين أولوية في شتى المجالات، حسب ما ذكر مكتب رئيس الحكومة.

وأكد الدبيبة، خلال اللقاء على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين ليبيا وهولندا، وتحفيز الشركات الهولندية للشراكة مع القطاع الخاص الليبي، وتوسيع نشاطها في السوق الليبي.

وقال المكتب، إن الدبيبة شدد على أهمية تسهيل منح التأشيرات للمواطنين الليبيين، وفقًا لرؤية الحكومة التي تضع خدمة المواطنين أولوية في شتى المجالات.

وأضاف المكتب، أن هاوتس جدد تأكيد موقف هولندا الداعم للسلام والاستقرار في ليبيا، وإجراء انتخابات شاملة، تعبّر عن إرادة الشعب الليبي.

وقال كما عبّر هاوتس عن سعادته بافتتاح المقر الجديد للسفارة الهولندية اليوم بطرابلس بعد توسعته.