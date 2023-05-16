ليبيا والولايات المتحدة تناقشان الوضع في السودان

اتفق رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة والمبعوث الأمريكي إلى ليبيا ريتشارد نورلاند على أن الأزمة في السودان تضفي إلحاحًا على العملية السياسية الليبية التي تيسرها الأمم المتحدة وضرورة السيطرة على الأراضي والحدود الليبية من خلال مؤسسات أمنية موحدة في ظل حكومة منتخبة ذات سيادة،بحسب موقع”بوابة أفريقيا الإخبارية” الليبية.

وبينت سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا في تغريدة لها بموقع “تويتر” أن الدبيبة ونورلاند ناقشا “مصلحة ليبيا المشتركة مع الولايات المتحدة في تأمين وقف إطلاق النار في السودان” واتفق الجانبان “على أن الأزمة هناك تؤكد على الحاجة العاجلة إلى العملية السياسية الليبية التي تيسرها الأمم المتحدة وضرورة السيطرة على الأراضي والحدود الليبية من خلال مؤسسات أمنية موحدة في ظل حكومة منتخبة ذات سيادة”.

كما تحدث الجانبان عن “الحاجة إلى تطوير إطار قانوني واضح لمنظمات المجتمع المدني التي تعتبر حاسمة بالنسبة للانتخابات وتدعم تطلعات الشعب الليبي”.