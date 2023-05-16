ضمن وفد البرلمان العربي.. نصية يلتقي رئيس أذربيجان

التقى عضو مجلس النواب عضو البرلمان العربي عبدالسلام نصيه رفقة أعضاء وفد البرلمان العربي الذي يترأسه رئيس البرلمان العربي عادل العسومي عددا من المسؤولين في أذربيجان. وبين المكتب الإعلامي لمجلس النواب أن وفد البرلمان العربي التقى رئيس أذربيجان “الهام علييف” ورئيسة الجمعية الوطنية لجمهورية أذربيجان “صاحبة غفاروفا”. وتأتي زيارة وفد البرلمان العربي إلى أذربيجان تلبية لدعوة المشاركة في الجلسة الخاصة للبرلمان الاذربيجاني بمناسبة الاحتفال بذكرى مؤسس جمهورية أذربيجان الحديثة “حيدر علييف“.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا