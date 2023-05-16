درجات حرارة معتدلة بعد يوم حار على معظم مناطق ليبيا خاصة في المناطق الشمالية

أخبار ليبيا 24

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، إن معظم مناطق ليبيا، تشهد اعتدالا في درجات الحرارة.

وأوضح المركز، أن درجات الحرارة تسجل خلال فترة النهار على أغلب مناطق الشمال ما بين 20 إلى 25 وما بين 27 إلى 33 على مناطق الوسط والجنوب، لافتًا إلى أنها تكون مرتفعة هذا اليوم على الكفرة حيث تصل إلى 40 مئوية.

وتوقع المركز، أن تتأثر مناطق غرب ليبيا بداية من يوم الخميس بمنخفض صحراوي مصحوب برياح من القطاع الجنوبي نشطة السرعة مثيرة للغبار مع ارتفاع في درجات الحرارة خاصة يوم الجمعة.

وذكر، أن من المتوقع أن تستقر الأجواء وتعتدل درجات الحرارة بداية من يوم السبت.

وفيما يتعلق بالرياح، فقد ذكر المركز أن مناطق شمال غرب ليبيا تشهد هبوب رياح شمالية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط مساء اليوم على بعض المناطق، وتتحول من مساء الخميس إلى شرقية فجنوبية شرقية نشطة السرعة.

وأضاف أن الرياح في الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد، تكون شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانا.

وفي الجنوب الغربي ذكر المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الرياح تكون شمالية غربية إلى غربية معتدلة السرعة، وتتحول مساء الغد إلى شرقية فجنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا. بينما في الجنوب الشرقي فالرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.