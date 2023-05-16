اتفاقية تعاون بين وزارة الثقافة وقوة مكافحة الإرهاب

وقعت وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية مبروكة توغي، وآمر قوة مكافحة الإرهاب اللواء محمد الزين اتفاقية تعاون مشترك.

وبين المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية أن الاتفاقية التي تم توقيعها أمس الاثنين بديوان وزارة الثقافة بالعاصمة طرابلس تهدف إلى التعاون المشترك في التثقيف ونشر وبناء الوعي الثقافي بين أفراد المجتمع، وتعزيز العمل المشترك بما يخدم جهود مكافحة التطرف والإرهاب في ليبيا.

كما تنص الاتفاقية على التنسيق المشترك للعمل على إقامة فعاليات توعوية وثقافية للتحدث عن مكافحة الإرهاب والتوعية بالمخاطر الناجمة، وتعزيز جهود مكافحته والوسائل الفاعلة في نشر الوعي المجتمعي ضد الأفكار المتطرفة.