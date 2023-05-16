شركة الكهرباء: الاستعداد لتركيب محول بقدرة 100 ميجاوات بمحطة الهضبة

أعلنت الشركة العامة للكهرباء وصول محول جديد بقدرة 100 ميجاوات سيتم تركيبه بديلا عن المحول رقم 1 التالف جراء الحريق المندلع داخل محطة الهضبة سي حسين.

وأكدت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن وزن المحول الجديد يزيد عن 100 طن وجرى نقله من مخازن الشركة بمنطقة القره بوللي إلى موقع المحطة بمنطقة الهضبة سي حسين.

من جانبه أكد المتحدث الرسمي باسم الشركة العامة للكهرباء وئام التائب تواصل العمل للبدء في تركيب المحول وإعادة تشغيله وشحنه خلال الساعات القادمة وذلك لضمان استمرارية التغذية الكهربائية لكافة المواطنين.