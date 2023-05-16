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باتيلي يبحث مع من عدد سفراء وممثلي عدد من الدول الأفريقية التحديات السياسية والأمنية التي تواجه ليبيا والمنطقة

تم النشر منذُ 3 دقائق
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

اجتمع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، عبدالله باتيلي، مع عدد سفراء وممثلي عدد من الدول الأفريقية المعتمدين في طرابلس، وتبادل معهم الآراء حول الأوضاع في ليبيا لاسيما السياسية والأمنية.

وقال باتيلي، عبر تويتر: “استقبلتُ أمس سفراء وممثلي عدد من الدول الإفريقية المعتمدين في طرابلس، وأطلعتهم على أنشطة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وتبادلنا الآراء حول التحديات السياسية والأمنية التي تواجه البلاد والمنطقة”.

وأضاف: “أكدنا خلال الاجتماع على أهمية تعزيز التنسيق بين دول المنطقة لتعزيز الأمن، مشدّدين على دعمنا للأطراف الفاعلة في ليبيا لإجراء انتخابات حرة وسلمية وشاملة.. كما جدّدتُ دعم البعثة لعملية المصالحة الوطنية على النحو الذي يضطلع به المجلس الرئاسي بمساندة من الاتحاد الأفريقي”.

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اخبار ليبيا 24

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