الحياة تعود تدريجيا لمستشفى الهواري العام ببنغازي بعد توقف لسنوات

أخبار ليبيا 24

بدأت الحياة تعود تدريجيًا إلى مستشفى الهواري العام في بنغازي بعد توقف دام لنحو تسع سنوات، حيث تمّ اليوم الثلاثاء إجراء أول العمليات الجراحية من قبل العناصر الطبية الوطنية وبأحدث الأجهزة الطبية.

وفي تصريح قال مدير المستشفى، الدكتور فادى فرج فرطاس، إن غرفة العمليات افتتحت اليوم، لأول مرة، بعد توقف دام تسع سنوات، مشيرًا إلى أن افتتاحها يأتي بعد اتمام المرحلة الثانية من التجهيزات داخل المستشفى، الذي يعد أحد أكبر المستشفيات العاملة في ليبيا.

وأوضح فرطاس، أن المرحلة الأولى كانت بفتح العيادات التخصصية والتشخصية والمعامل، في هذه المرحلة الثانية فقد تمّ فتح العمليات الجراحية الباردة وعمليات الجراحة العامة والمسالك والمخ والأعصاب والعظام.

وأكد فرطاس، أن ذلك سيعمل على تخفيف العبء عن كاهل الموطن البسيط لإجراء هذا النوع من العمليات ذات التكلفة العالية في المستشفيات الخاصة.

وتوجه مدير عام مستشفى الهواري العام بالشكر لوزارة الصحة، والأطقم الطبية والطبية المساعدة والموظفين والشركات الداعمة من شركة النظافة والإيواء والتموين ومكافحة العدوى، وكل من يد العون، من أجل إنجاز هذه الخطوة.

وقال فرطاس: “بإذن الله سيتم في القريب العاجل الدخول بالمرحلة الثالثة، وهي إيواء الحالات الباطنة وحالات العناية المركزية، وعناية القلب، ومن ثمّ الدخول بالمرحلة الرابعة من حالات القسطرة والتشخصية”.

وأضاف، أن ذلك يأتي من ضمن الخطة الموضوعة من إدارة المستشفى لإعادة تأهيل وعودة الحياة لمستشفى الهواري العام لسابق عهدها.