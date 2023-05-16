أمن طرابلس: ضبط ثلاث سيارات مطلوبة وتحمل وثائق مزورة

أعلنت مديرية أمن طرابلس ضبط ثلاث سيارات إثنين منهم بوثائق ولوحات معدنية مزورة والثالثة مطلوبة للغرفة الرئيسية لوزارة لداخلية.

وأكدت مديرية أمن طرابلس عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن قسم شرطة النجدة تمكن من ضبط ( تويوتا كامري) و(هونداي أكسنت) تم الاشتباه فيهما وعند الاستفسار عنهما في غرفة العمليات والسيطرة بمديرية أمن طرابلس، تبينا بأن الوثائق واللوحات المعدنية الموجودة بداخلهما مزورة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالخصوص.

كما تمكن أعضاء قسـم شرطـة النجـدة من ضبط مركبة آلية النوع” تويوتا أورين” اشتبه فيها ولدى التبليغ عنها في غرفة العمليات والسيطرة بمديرية أمن طرابلس اتضح أنها مطلوبة للغرفة الرئيسية لوزارة الداخلية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالخصوص.