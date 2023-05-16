باتيلي يلتقي دبلوماسيين أفارقة بهدف دعم الأطراف الليبية في إجراء الانتخابات

التقى المبعوث الأممي لدى ليبيا عبد الله باتيلي، أمس الإثنين، سفراء وممثلي عدد من الدول الإفريقية المعتمدين في طرابلس.

وقال باتيلي، عبر تويتر، إنه أطلع الحضور على أنشطة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وتبادلنا الآراء حول التحديات السياسية والأمنية التي تواجه البلاد والمنطقة.

وأكد المبعوث الأممي أهمية تعزيز التنسيق بين دول المنطقة لتعزيز الأمن، مضيفاً: “الجميع أكد دعمه للأطراف الفاعلة في ليبيا لإجراء انتخابات حرة وسلمية وشاملة”.

وجدّدتُ دعم البعثة لعملية المصالحة الوطنية على النحو الذي يضطلع به المجلس الرئاسي بمساندة من الاتحاد الأفريقي.