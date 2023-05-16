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باتيلي: الأمم المتحدة تدعم بشكل مستمر إجراء عملية مصالحة شاملة في ليبيا

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

جدد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، عبد اللهِ باتيلي، التأكيد على دعم الأمم المتحدة المستمر والكامل لعملية مصالحة وطنية شاملة في ليبيا.

وقال باتيلي في تغريدات عبر «تويتر»: استقبلتُ أمس وفدا من وجهاء وناشطي المنطقة الجنوبية. واستمعتُ إلى تطلعاتهم من عملية المصالحة الوطنية، ومطالبهم بإجراء انتخابات شاملة وحرة ونزيهة يختار فيها الشعب الليبي قادته”.

وأضاف “جدّدتُ التأكيد على دعم الأمم المتحدة المستمر والكامل لعملية مصالحة وطنية شاملة، وشدّدتُ على حاجة ليبيا إلى تضميد جراح الماضي والمضي قدمًا نحو مستقبل سلمي حيث يمكن لجميع الليبيين الاستفادة بشكل منصف ومتكافئ من موارد بلادهم الوفيرة”.

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

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