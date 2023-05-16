المشري لـ الغنوشي: لست وحدك

قال رئيس مجلس الدولة خالد المشري لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي “لست وحدك” تعليقا على الحكم بسجنه على خلفيّة وصفه عناصر الأمن التونسي بالـ”طواغيت”

وقال المشري في تغريدة له بموقع “تويتر” “ما يحدث لثورة الياسمين من سجن لرئيس مجلس نواب المنتخب من الشعب، المفكر المناضل الأستاذ “راشد الغنوشي” بسبب رأي صرّح به؛ هو مشهد عبثي يشهد على عودة الدكتاتورية والظلم وتكميم الأفواه في الشقيقة تونس، التي نسال الله أن يحفظها وأن يعيد إليها الاستقرار والازدهار” وأضاف “الغنوشي لست وحدك”.

وقضت محكمة تونسية بسجن زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، أحد أهم رموز المعارضة للرئيس التونسي قيس سعيد، لمدة عام.

وذكرت هيئة الدفاع عن الغنوشي أنّ الحكم غيابي في قضية رفعها ضدّه أحد أعضاء نقابة أمنية على خلفيّة وصفه عناصر الأمن التونسي بالـ”طواغيت”، وذلك أثناء تأبين أحد المنتسبين للحزب الإسلامي.