الدبيبة يطالب بتحديد تكلفة المتر المكعب من المياه وتوضيح الدعم المقدم للمواطن

ليبيا – افتتح رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة الاثنين، بمدرج رشيد كعبار بجامعة طرابلس، أعمال المؤتمر العلمي للموارد المائية والأمن المائي في ليبيا.

وبحسب ما ذكرت منصة “حكومتنا” قُدمت في مستهل أعمال المؤتمر، ورقة علمية ركزت على البيانات الأساسية حول الموارد المائية ومقارنتها بالنمو السكاني وحصة الفرد السنوية من المياه المستخدمة.

من جانبه، قال رئيس اللجنة التحضيرية، إن المؤتمر المنعقد من 15-17 مايو، ستقدم خلاله أوراق علمية مختلفة تركز على إعداد إستراتيجية وطنية للمياه في ليبيا تعمل مع اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء بشأن إعداد الاستراتيجية الوطنية للمياه في ليبيا.

بدوره،أكد الدبيبة ضرورة استكمال الإستراتيجية مع أهمية التنسيق مع إدارة جهاز النهر الصناعي لمعرفة المخزون الجوفي، مع تحديد تكلفة المتر المكعب من المياه وتوضيح الدعم المقدم للمواطن وتوجيهه إلى الاقتصاد في الاستهلاك.

هذا وحضر المؤتمر كلاً من محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ووزيري النفط والغاز محمد عون، والتخطيط محمد الزيداني، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة.

يُشار إلى أن المؤتمر شهد مشاركة أكثر من 300 خبير ومهتم محلي بشؤون المياه، وعدد من المنظمات الدولية المختصة في شؤون المياه والأمن المائي.