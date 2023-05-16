حرشاوي: أغلب الدواعش موقوفون في سجن معيتيقة

الوطن| رصد

قال الباحث في مؤسسة “غلوبال أنيشاتيف”، جلال حرشاوي، إن أغلب المشتبه بكونهم من مقاتلي داعش موقوفون تحديداً بسجن معيتيقة في طرابلس، الذي يضم قرابة 3 آلاف سجين من مقاتلي داعش وفئات أخرى كثيرة.

وأضاف حرشاوي، في تصريح رصده موقع “الوطن”، أنه لا يمكن لأحد تقديم رقم دقيق لمن يشتبه بكونهم من مقاتلي داعش من العناصر غير الليبية داخل هذا السجن الكبير، وبالتالي فقد يتراوح عددهم ما بين 200 إلى 700 عنصر.

ولفت حرشاوي إلى أنه ليس هناك ما يشير إلى أن ميليشيا الردع التي تسيطر على السجن تسعى لتسليم غالبية هؤلاء السجناء.