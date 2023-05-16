المشري يصف الحكم القضائي التونسي بسجن الغنوشي لمدة عام بأنه “مشهد عبثي”

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اعتبر رئيس مجلس الدولة، خالد المشري، اليوم الثلاثاء، أن صدور حكم محكمة تونسية، الإثنين، بسجن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بالسجن لمدة عام، بأنه مشهد عبثي يشهد على عودة الدكتاتورية والظلم وتكميم الأفواه، مشيرًا إلى وقوفه إلى جانب الغنوشي.

وحكمت محكمة تونسية على الغنوشي بالسجن لمدة عام بتهمة تمجيد الإرهاب والتحريض على قوات الأمن والإساءة لأجهزة الدولة.

وقال المشري عبر تويتر: إن “ما يحدث لثورة الياسمين من سجن لرئيس مجلس نواب المنتخب من الشعب، المفكر المناضل الأستاذ “راشد الغنوشي” بسبب رأي صرّح به؛ هو مشهد عبثي يشهد على عودة الدكتاتورية والظلم وتكميم الأفواه في الشقيقة تونس، التي نسأل الله أن يحفظها وأن يعيد إليها الاستقرار والازدهار”. واختتم المشري: “الغنوشي لست وحدك”.

ما يحدث لثورة الياسمين من سجن لرئيس مجلس نواب المنتخب من الشعب، المفكر المناضل الأستاذ “راشد الغنوشي” بسبب رأي صرّح به؛ هو مشهد عبثي يشهد على عودة الدكتاتورية والظلم وتكميم الأفواه في الشقيقة تونس، التي نسال الله أن يحفظها وأن يعيد إليها الاستقرار والازدهار. الغنوشي لست وحدك — خالد المشري (@KhaledMeshri) May 16, 2023

وحكمت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن مدّة عام بحق رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، مع غرامة مالية بألف دينار.

منطوق الحكم جاء في القضية التي كان رفعها ضد الغنوشي نقابي أمني بعد وصفه لرجال الأمن بـ”الطواغيت”.

وتعود القضية إلى شهر فبراير الماضي، عندما استخدم الغنوشي (81 عاما) كلمة “طاغوت” لوصف قوات الأمن، خلال تأبين عضو مجلس الشورى في حركة “النهضة” فرحات لعبار.

وحُكم على الغنوشي في هذه القضية، رغم رفضه حضور جلسات المحاكمة وامتناعه عن مغادرة مكان توقيفه بسجن المرناقية، للمثول أمام القضاء.

والغنوشي موقوف منذ نحو 3 أسابيع، من قبل السلطات التونسية، بتهمة التآمر على أمن الدولة الداخلي، على خلفية تصريح هدّد فيه بإشعال حرب أهلية وبإثارة الفوضى في تونس، في حال إبعاد الحركة من السلطة.

وسبق للغنوشي أن مثُل مرارا أمام القضاء التونسي للتحقيق في ملفات وتهم تنسب إليه، أبرزها تسفير “إرهابيين” إلى بؤر الاضطرابات، وغسيل الأموال.