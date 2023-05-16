الدبيية يتابع مع الكبير وشكشك تنفيذ العطاء العام للأدوية

ليبيا – عقد رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة، في ديوان جهاز الإمداد الطبي،الإثنين، اجتماعًا مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ووزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، ورئيس الهيئة العامة للمعلومات عبد الباسط الباعور.

الاجتماع خصص بحسب ما ذكرت منصة “حكومتنا” لمتابعة تنفيذ العطاء العام للأدوية والمستلزمات الطبية 2019، بعد أن تراجعه اللجنة المكلفة من وزارة الصحة ويعتمده ديوان المحاسبة، وتستكمل الهيئة العامة للمعلومات المنظومات المنفذة، مع ضرورة انطلاقها لضمان التوزيع السليم للأدوية وعدم تسربها.

وأكد المجتمعون على ضرورة معالجة كافة الملاحظات الواردة من مصرف ليبيا المركزي بشأن الاعتمادات المستندية المفتوحة لجهاز الإمداد الطبي، والبدء فعليا بتنفيذ إجراءات العطاء العام، مع مراعاة توريد الأدوية والمستلزمات الطبية التي لم ترد في بنود العطاء.

وجرى الاتفاق خلال الاجتماع على الإسراع بإطلاق عمل المنظومة وتفعيلها في كافة المستشفيات لضمان تحديد الاحتياجات وشفافية التوزيع، مشددين على ضرورة الإفصاح والشفافية في مجال التوريدات المتعلقة بالدواء والمستلزمات الطبية ومحاربة الفساد في كل جوانبه.

يُشار إلى أن الاجتماع حضره كلاً من وكيل وزارة الصحة لشؤون المستشفيات سعد الدين عبد الوكيل، ومدير مركز مكافحة الأمراض حيدر السائح، وعدد من وكلاء النيابة بمكتب النائب العام ولجنة إدارة جهاز الإمداد الطبي، ومديري الإدارات بوزارة الصحة وجهاز الإمداد الطبي وديوان المحاسبة.