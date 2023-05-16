مجلس النواب الليبي يحيل “باشاغا” إلى التحقيق ويوقفه عن عمله

صوت مجلس النواب الليبي، اليوم الثلاثاء، بالأغلبية على إيقاف رئيس الحكومة المكلفة، فتحي باشاغا، وإحالته إلى التحقيق.

ووفق ما أعلن الناطق باسم المجلس، عبدالله بليحق، كلف المجلس وزير المالية، أسامة حماد، بتسيير مهام رئاسة الحكومة، بالإضافة إلى وزارة المالية.

وفي وقت سابق اليوم، كلف باشاغا نائبه علي فرج القطراني، في خطاب إلى هيئة رئاسة وأعضاء مجلس النواب، تسيير مهام الحكومة وتفويضه بكامل الصلاحيات الممنوحة لرئيس الوزراء.

ونص الخطاب الذي نشرته صفحة الحكومة على موقع فيسبوك: “نفيدكم بأننا قررنا تكليف علي فرج القطراني، نائب رئيس مجلس الوزراء، تسيير مهام مجلس الوزراء بالحكومة، مع تفويضه بكامل الصلاحيات الممنوحة لرئيس مجلس الوزراء”.