البرلمان يوقف باشاغا ويحيله للتحقيق ويكلف وزير المالية بمهام رئاسة الحكومة

أخبار ليبيا 24

صوّت، مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بالأغلبية على إيقاف رئيس الحكومة الليبية، فتحي باشاغا، وإحالته للتحقيق، ويكلف وزير المالية أسامة حماد بتسيير مهام رئاسة الحكومة، حسب ما صرح به المتحدث باسم المجلس عبدالله بليحق.

وقال بليحق: ” مجلس النواب يصوت بالأغلبية على إيقاف رئيس الحكومة السيد ” فتحي باشاغا ” وإحالته للتحقيق وتكليف السيد وزير المالية الدكتور “أسامة حماد ” بتسيير مهام رئاسة الحكومة بالإضافة إلى وزارة المالية”.

يأتي ذلك بينما كلّف باشاغا، نائبه علي القطراني بإدارة مهام رئاسة مجلس الوزراء، وتفويضه بكامل الصلاحيات الممنوحة.

جاء ذلك في خطاب وجهه باشاغا يوم 15 مايو الجاري إلى مجلس النواب. ولم يوضح باشاغا، في خطابه، أسباب التكليف.

ويعقد مجلس النواب جلسة رسمية في بنغازي برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزي النويري، والنائب الثاني للرئيس، عبدالهادي الصغير.

وقال المتحدث باسم المجلس، عبدالله بليحق، اليوم قبل قليل، إن مجلس النواب يُناقش في بند، ما يُستجد من أعمال، أداء الحكومة التي يترأسها فتحي باشاغا وما قدمته منذ نيلها الثقة من مجلس النواب.