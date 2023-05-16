بليحق: مجلس النواب يناقش في جلسة مغلقة أداء الحكومة

أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق انعقاد جلسة رسمية للمجلس اليوم الثلاثاء بمقر مجلس النواب في مدينة بنغازي لمناقشة أداء الحكومة وما قدمته منذ نيلها الثقة من مجلس النواب.

وبين بليحق أن الجلسة المغلقة عقدت برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري والنائب الثاني للرئيس عبدالهادي الصغير لمناقشة جدول أعماله وما يُستجد من أعمال.

وأشار بليحق إلى أن مجلس النواب يُناقش في بند ما يُستجد من أعمال أداء الحكومة وما قدمته منذ نيلها الثقة من مجلس النواب.

وقالت مصادر إعلامية إن مجلس النواب صوت بالأغلبية على إيقاف رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا عن العمل وإحالته للتحقيق وتكليف وزير المالية، أسامة حماد، بتسيير مهام رئاسة الوزراء.

وقبلها بدقائق كان باشاغا وجه خطابا لمجلس النواب يفيد بتكليف نائب رئيس مجلس الوزراء علي القطراني بمهام تسيير مجلس الوزراء بالحكومة الليبية مع تفويضه بكامل الصلاحيات الممنوحة لرئيس مجلس الوزراء.